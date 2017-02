Doppio incidente nel milanese: schianto tra auto e un motociclista ferito

Doppio incidente nel milanese nella mattinata di mercoledì 8 febbraio.

Il primo scontro è avvenuto intorno alle 10.22 in via Cesare Cantù a Villa Cortese, dove si sono scontrate due auto. Nello schianto sono rimaste ferite tre persone e in un primo momento le loro condizioni sembravano disperate, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza in codice rosso. Fortunatamente i traumi riportati non si sono rivelati molto gravi.

Poco dopo, intorno alle 12.20, un motociclista di 25 anni è rovinato a terra dopo un urto con un'automobile. Anche le sue condizioni in un primo momento sono apparse gravi: sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Le sue condizioni si sono rivelate meno gravi del previsto: è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Legnano. Non è in pericolo di vita. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale.