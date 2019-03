Precipita dal tetto mentre pulisce la grondaia e resta infilzato nel cancello: grave un uomo

È precipitato nel vuoto mentre stava pulendo la grondaia: un terribile volo di oltre sei metri, al termine del quale è rimasto infilzato in una delle sbarre acuminate del cancello. È successo nella mattinata di lunedì 25 marzo in una villetta di due piani di via Pacinotti a Villa Cortese, hinterland Nord-Ovest di Milano; vittima dell'accaduto un anziano di 81 anni, accompagnato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Legnano.

L'incidente

Tutto è accaduto intorno 10.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione l'uomo sarebbe salito sul tetto per pulire la grondaia ma avrebbe perso l'equilibrio ed è precipitato. Un volo terribile che è terminato sul cancello di casa: uno degli arti inferiori è rimasto infilzato tra gli spuntoni del cancello e l'anziano è rimasto sospeso a testa in giù.

Inizialmente le sue condizioni sono apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. L'uomo, liberato dai vigili del fuoco del distaccamento di Legnano, è stato successivamente accompagnato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Legnano in codice giallo. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Villa Cortese e i carabinieri della compagnia di Legnano.