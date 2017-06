Neopatentato guida ubriaco l'auto della madre: fa un incidente, scappa e si schianta

Completamente ubriaco alla guida dell’auto della madre ha causato un incidente ed è scappato per poi schiantarsi contro un'altra auto. Per lui è scattata una denuncia, oltre il ritiro della patente. È successo nella serata di mercoledì a Legnano, nei guai un ragazzo di 20 anni, come riportato in una nota diramata dall'Arma. A peggiorare ancora le cose il fatto che fosse neo-patentato e non avrebbe potuto toccare neanche una goccia di alcool. E invece così non è stato: il tasso alcolico, anziché rimanere sullo zero, era ben oltre i 1,24 grammi per litro di sangue. A conti fatti, anche considerando il limite “normale” (0,5 grammi per litro), il giovane “pilota” sarebbe stato fuori norma di oltre due volte.

Tutto è inziato intorno alle 21 quando i carabinieri sono intervenuti all’incrocio tra Via Bramante e Via Resegone a Legnano dove un giovane aveva a bordo della Fiat Idea della madre ha travolto una Ford Fiesta con all'interno due adulti e una bambina di due anni, rimasti lievemente feriti. Il ragazzo è subito apparso in stato di ebbrezza, tanto che i carabinieri lo hanno accompagnato in caserma per accertamenti. Proprio mentre i militari stavano per far rimuovere le auto e ritornare al comando di Via Guerciotti, è emerso che poco prima una Fiat Idea aveva causato due distinti incidenti sulla Statale del Sempione e poi era scappato.

Messo alle strette il conducente ha confermato il fatto. I militari stanno vagliando la sua posizione in relazione alla fuga a seguito del primo incidente.