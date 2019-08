Guida ubriaco, si schianta e fugge in ospedale (con l'auto in divieto di sosta): denunciato

Ha abbattuto un segnale sotto gli occhi dei carabinieri. Poi, evidentemente convinto di farla franca, è fuggito e ha pensato bene di rifugiarsi in ospedale. Ma proprio lì la sua fuga è terminata.

Un automobilista è stato denunciato domenica sera dai militari del Radiomobile di Legnano con le accuse di guida in stato d'ebrezza e danneggiamento. La sua follia è iniziata verso le 18, quando alla guida di una Mini cooper è salito su un marciapiedi e si è schiantato contro un cartello in via Giovanni Paolo II.

Nonostante a poca distanza da lui ci fossero i carabinieri, che avevano appena terminato un intervento al pronto soccorso, l'uomo ha ripreso la marcia, si è diretto verso l'ospedale ed è entrato nel nosocomio dopo aver abbandonato la macchina in divieto di sosta.

In pochi minuti gli investigatori sono riusciti a rintracciarlo e lo hanno convinto a tornare alla sua vettura. L'etilometro ha spiegato il perché della fuga, segnando un livello di alcol nel sangue di circa 1,90 grami per litro, quasi quattro volte il consentito.

L'automobilista ha spiegato che era diretto al pronto soccorso: peccato che fosse entrato da una porta secondaria dell'ospedale e che lo avesse fatto barcollando. La Mini, non di sua proprietà, è stata sottoposta a fermo amministrativo per tre mesi.