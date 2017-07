Litiga con il fidanzato e si presenta sotto casa sua completamente ubriaca: denunciata

Guida in stato di ebbrezza. È l'accusa a cui deve rispondere una donna di 42 anni che nella notte tra domenica e lunedì è stata sorpresa dai carabinieri ubriaca — e senza patente — sotto casa del fidanzato con cui aveva litigato. È successo a Cerro Maggiore, nel milanese, come riportato in una nota diramata dalla compagnia di Legnano.

La vicenda

I militari erano intervenuti per una lite tra fidanzati, ma quando sono arrivati sul posto — in centro a Cerro Maggiore — hanno trovato solo un uomo di 41 anni. Tutto era accaduto davanti a casa sua: poco prima aveva finito di litigare con la sua “fidanzata”, una donna di 42 anni, che dopo innumerevoli chiamate aveva pensato bene di andare sotto casa ed inscenare una plateale contestazione nei confronti dell’uomo e della sua famiglia.

Dopo qualche minuto la donna — alla guida della sua C3, in evidente stato di ebbrezza — è ritornata sotto casa del 41ene e ha continuato a insultarlo, tutto davanti ai militari. È stata accompagnata nella caserma cittadina dove si è rifiutata di effettuare il test dell'etilometro. Non era la prima volta: per lo stesso motivo le era stata ritirata la patente, così è scattata una denuncia, oltre a una lunga serie di contravvenzioni al codice della strada. «Al momento — precisano i militari — il “fidanzato” non ha sporto denuncia per le ingiurie e le minacce subite».