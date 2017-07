Ragazzina di 17 anni tenta di toglersi la vita lanciandosi sui binari: salvata da un Bengalese

Una ragazza di 17 anni ha tentato di togliersi la vita gettandosi sui binari della linea Milano-Varese nella stazione di Legnano, ma è stata salvata da un pendolare. È successo intorno alle 18 di mercoledì 5 luglio, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza.

Ad accorgersi di quello che stava accadendo e intervenire è stato un cittadino bengalese che ha fermato la minorenne. Successivamente sono intervenuti, in codice giallo, i sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica, successivamente è stata accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale cittadino in codice verde per accertamenti.

Sul posto anche la polizia locale. Il gesto non ha causato rallentamenti alla circolazione ferroviaria.