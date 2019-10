Rescaldina, ragazzo cerca di buttarsi sotto a un treno in stazione: salvato dai carabinieri

Era seduto sui binari della stazione, voleva farla finita e se i carabinieri non fossero stati lì quasi sicuramente sarebbe stato travolto e ucciso da un treno. È successo nella stazione di Rescaldina nel pomeriggio di mercoledì 9 ottobre.

Tutto è accaduto intorno alle 15, come riferito dal comando provinciale di Milano. I carabinieri si trovavano in stazione per un normale controllo quando hanno visto il ragazzo, 28 anni, seduto sulla massicciata. Capendo quello che stava per succedere si sono avvicinati a lui con calma e hanno iniziato a parlargli cercando di convincerlo a desistere dall'insano gesto.

Lo hanno distratto e poi sono passati dalle parole ai fatti: in pochi attimi sono balzati sui binari, hanno sollevato di peso il 28enne e lo hanno tratto in salvo. Il giovane è stato poi accompagnato al pronto soccorso per accertamenti.