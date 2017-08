Stupro a Rimini, coppia di Legnano aggredita e derubata: saranno sentiti dagli investigatori

È una coppia di turisti di Legnano, e non di Varese come invece reso noto in precedenza, quella che lo scorso 12 agosto è stata aggredita da un gruppo di Nordafricani a Miaramare di Rimini. Nelle prossime ore i due fidanzati — lei 30 anni di origine africana, lui 32enne varesino — saranno ascoltati dagli agenti della squadra mobile per far luce su quanto accaduto.

Turisti di Legnano accerchiati e aggrediti a Rimini

Il branco di giovani, nella notte dello scorso 12 agosto, era sempre nella zona di Miramare quando, in via Vienna, li ha accerchiati. Si sono trovati in mezzo ai quattro stranieri che, senza remore, hanno affrontato l'uomo con un coccio di bottiglia per farsi consegnare il portafoglio. Non contenti del portamonete, hanno quindi inseguito la donna arrivando ad afferrarla nelle parti intime ma, solo per un soffio, è riuscita a divincolarsi e a mettersi in salvo. La coppia, il giorno successivo, si era poi presentata alla stazione dei carabinieri di Miramare per sporgere denuncia e raccontare quanto accaduto. Ora, quell'episodio, è stato inserito nel fascicolo per il duplice stupro e l'aggressione del giovane polacco perché per modalità e luogo dove si è consumata, ha molte cose in comune con l’aggressione in spiaggia avvenuta nella notte tra venerdì e sabato 26 agosto.

Nei giorni scorsi la coppia era stata convocata in commissariato a Legnano per guardare alcune foto che hanno confrontato con la loro denuncia; immagini ricavate dalle telecamere di videosorveglianza di negozi e stabilimenti balneari della zona.

Nel frattempo continua la caccia al branco. Il transessuale peruviano, violentato all'altezza della Statale 16 Adriatica e lasciato tramortito in un fossato, avrebbe riconosciuto gli aggressori. Negli ambienti investigativi vige il massimo riserbo, ma sembra che il malcapitato abbia visto le immagini elaborate dalla Scientifica e Squadra Mobile e abbia identificato chi l'ha stuprato, dopo aver violentato a turno una turista polacca e aggredito l'amico sulla spiaggia del Bagno 130 di Miramare. Il cerchio sembra essere sempre più stretto attorno ai malviventi.