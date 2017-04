Molestava e pedinava l'ex compagna: carabinieri arrestano stalker di 50anni

Non accettava la fine della relazione con la sua ex compagna e era diventato il suo incubo: la pedinava e la molestava continuamente nonostante non potesse avvicinarsi. Per lui sono scattate le manette: è stato ristretto ai domiciliari nei giorni scorsi, nei guai un 50enne di Canegrate.

Il comportamento che ha fatto scattare le manette è avvenuto lo scorso 27 marzo quando l'uomo ha pedinato l'ex compagna. Non era la prima volta e i carabinieri erano intervenuti diverse volte in soccorso della 50enne, ma era sempre stato inutile facendo sprofondare la donna in un profondo stato di angoscia.

L'autorità giudiziaria di Busto Arsizio, d'accordo con i carabinieri e il giudice per le indagini preliminari, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e per lui sono scattate le manette in attesa dell'iter processuale. I militari della compagnia di Legnano fanno sapere che «il livello di attenzione per questo caso rimane altissimo».