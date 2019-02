Spray al peperoncino a Legnano in galleria davanti all'Esselunga: persone intossicate

Una persona, probabilmente per una bravata, ha spruzzato dello spray al peperoncino a Legnano (o una vaporizzazione similare), nella galleria davanti all'Esselunga in centro a Legnano.

Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di sabato. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, infatti, il vandalo ha usato la bomboletta negli ascensori del parcheggio interno che portano ai negozi.

Poi si è dileguato. Sono circa 25 le perone che hanno sentito forte bruciore a naso e gola e hanno cercato riparo all'esterno.

Sul posto sono stati inviati subito i vigili del fuoco, nucleo Nbcr, che hanno bonificato l'area. La situazione è tornata in poco tempo alla normalità. I sanitari del 118 hanno controllato le persone intossicate, ma per nessuno si è reso necessario il trasporto in ospedale.

Ora la polizia locale sta ricostruendo dalle telecamere di sorveglianza l'accaduto per risalire all'autore dello stupido gesto.