Colpi di fucile nel 'Bosco della droga' di Rescaldina, gambizzato un uomo: si indaga

Un marocchino di 30 anni è stato "gambizzato" con un colpo di fucile nel bosco del Rugareto tra Rescaldina e Cislago (a cavallo tra le province di Milano e Varese) nella giornata di martedì 24 settembre.

Tutto è accaduto poco prima delle 13, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Il 30enne, ferito alla gamba destra, è stato soccorso dal personale del 118 in via Barbara Melzi a Rescaldina e accompagnato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Legnano, le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Legnano che tengono il massimo riserbo. L'uomo ha precedenti legati agli stupefacenti e sembra che gli investigatori stiamo indagando in quella direzione.

Omicidio a Rescaldina: trovato cadavere in un campo

Non è la prima volta che si spara nei boschi di Rescaldina. A gennaio 2019 un uomo, un 54enne senegalese, era stato ucciso a colpi di armi da fuoco. L'uomo, disoccupato, era noto alle forze dell'ordine per piccoli precedenti di droga.