Ferito con un fucile da caccia e abbandonato in ospedale: aveva 100 “proiettili” nel corpo

Qualcuno, dopo che gli hanno sparato con un fucile da caccia, lo ha caricato in macchina e lo ha portato in fretta e furia all’ospedale di Legnano. Poi, dopo averlo letteralmente scaricato all’esterno della struttura, ha fatto inversione ed è fuggito via, facendo perdere subito le proprie tracce.

Misteriosa aggressione a Legnano, dove sabato sera - come riferisce il “Corriere della Sera” - un marocchino di circa trenta anni è stato ferito con un colpo di fucile e poi abbandonato fuori dal pronto soccorso.

La vittima, che aveva perso molto sangue, è stata soccorsa e operata immediatamente. I medici gli hanno estratto dal corpo circa un centinaio di pallini da caccia e hanno stabilizzato le sue condizioni: è grave, ma non in pericolo di vita.

Sul tentato omicidio indagano la polizia di Stato e la procura di Busto Arsizio. La prima ipotesi, ancora da accertare, è che possa essersi trattato di un agguato maturato nel mondo dello spaccio.