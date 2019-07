Sorpreso con uno stipendio di cocaina in tasca: arrestato dalla polizia a Legnano

Aveva poco meno di 3mila euro di cocaina in tasca e a casa nascondeva banconote per 2.100 euro. Per lui sono scattate la manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È successo nella notte tra sabato e domenica in zona oltrestazione a Legnano, hinterland Nord-Ovest di Milano. In manette un 40enne italiano arrestato dagli agenti del commissariato in collaborazione con la Locale.

Addosso all'uomo sono state trovate dieci dosi di coca oltre un frammento di "bianca" per un totale di circa 45 grammi. È scattata la perquisizione della sua abitazione dove è stato trovato un bilancino di precisione e 2.100 euro che secondo gli investigatori sarebbero provento della sua attività di spaccio.