Si fanno i selfie sui binari: ragazzine di quattordici anni fermate dalla polizia locale

Quattro ragazzine di 14 anni sono state sorprese dalla polizia locale mentre si stavano facendo alcuni selfie sui binari. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di sabato 11 marzo all’incrocio tra via Nazario Sauro e via De Amicis a Legnano (Milano).

Approfittando del pessimo stato in cui versa la recinzione, hanno raggiunto la massicciata iniziando a fotografarsi con i rispettivi cellulari. La cosa è stata notata da alcuni residenti che hanno telefonato al comando di corso Magenta e una pattuglia di agenti si è immediatamente recata sul posto ponendo fine ad un “passatempo”. Le giovani sono state portate al Comando per essere identificate e riconsegnate ai genitori. Nei prossimi giorni saranno sanzionate dalla Polizia Ferroviaria.

«Siamo di fronte ad un episodio di incredibile gravità — commenta il sindaco Alberto Centinaio — che per fortuna non si è trasformato in tragedia. Come sindaco e come genitore invito tutti coloro che hanno una responsabilità educativa ad intervenire per porre un freno a questa moda demenziale che si sta diffondendo tra gli adolescenti. Si faccia tesoro di questo fatto per aprire un serio confronto nelle famiglie, a scuola, negli oratori. Spieghiamo ai nostri ragazzi che seguire per emulazione certe mode è una vera e propria follia. Da subito, anche se la competenza sarebbe delle Ferrovie dello Stato, ho dato intanto disposizione affinché si intervenga a riparare la recinzione da cui sono passate le ragazze per raggiungere la massicciata».