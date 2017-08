Litigano in strada, poi lanciano pietre contro i residenti e le macchine: un ferito e due fermati

Prima, hanno litigato tra loro. Poi, una volta accortisi che qualcuno stava filmando le loro gesta, hanno iniziato a lanciare sassi contro le auto e le case vicine. Quindi, non contenti, hanno ferito un dipendente comunale che era intervenuto per cercare di calmarli.

Mattinata folle, quella di martedì, a Legnano, dove due uomini hanno letteralmente dato spettacolo lungo via Garibaldi, al confine con il comune di Castellanza.

Legnano, lanciano sassi contro case e auto

Per cause ancora da accertare, i due hanno discusso animatamente tra di loro in strada, urlando e insultandosi. Dopo pochi istanti, però, la loro attenzione è stata attirata da qualcuno che stava riprendendo la scena con un cellulare dalle case che affacciano proprio su via Garibaldi. A quel punto, senza pensarci troppo, i ragazzi hanno preso alcuni sassi e hanno iniziato a scagliarli contro le abitazioni e le macchine.

La situazione è definitivamente precipitata quando un dipendente comunale è uscito dalla propria vettura per cercare di riportare la calma: l’uomo, nella colluttazione, è rimasto ferito a una mano.

I due, invece, sono stati fermati dagli agenti del commissariato di Lengano e sono ora a disposizione dell’autorità giudiziaria, che presto formalizzerà le accuse a loro carico.

Legnano, rissa in via Garibaldi | Video