Dopo una serata al pub si cala da un balcone, perde la presa e precipita al suolo: è grave

Lotta tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Legnano il 31enne che è precipitato dal secondo piano di un palazzo di San Vittore Olona, battendo violentemente la testa sull’asfalto dopo un volo di circa sei metri.

Il fatto è successo nella notte tra domenica e lunedì 22 maggio in una traversa di via Roma. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri sembra che il 31enne, dopo una serata al pub, abbia deciso di infilarsi nel cortile di un condominio (non quello in cui abita) e salire la tromba delle scale. Arrivato al ballatoio del terzo piano ha aperto la finestra e si è lanciato atterrando al balcone del secondo piano slogandosi una caviglia. Ha chiesto aiuto ai proprietari di casa bussando alla tapparella, loro — spaventati — hanno pensato che si trattasse di un ladro e hanno chiamato i carabinieri.

Successivamente il 31enne ha iniziato a calarsi dal balcone, ma ha perso la presa ed è caduto nel cortile del palazzo picchiando violentemente la testa. Soccorso dai sanitari del 118, intervenuti con un'ambulanza e un'automedica, è stato accompagnato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Legnano. Non è ancora chiaro cosa facesse nel condomionio e perché avesse deciso di saltare dal terzo piano.