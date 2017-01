Sorpreso nel bosco della droga con eroina, hashish e coca: arrestato pregiudicato

In tasca aveva un etto di hashish, trenta di cocaina e quindici di eroina: è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dai carabinieri. È successo nel tardo pomeriggio di martedì nei boschi di Rescaldina, a ridosso del Parco del Rugareto. Nei guai un pregiudicato di 43 anni, residente nel varesotto.

I militari dell'Arma — come riportato in una nota — lo hanno notato a bordo della sua automobile. Durante la perquisizione personale è stata trovata la droga e per il 43enne sono scattate le manette.

Nella mattinata di mercoledì è stato giudicato dal tribunale di Busto Arsizio e condannato per direttissima a nove mesi agli arresti domiciliari.