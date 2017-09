Armati di coltello seminano il panico, rapinano quattro supermercati e un negozio: arrestati

Rapina a mano armata. È l'accusa a cui devono rispondere tre italiani di 31, 33 e 55 anni, tutti già noti alla giustizia, arrestati dai carabinieri della compagnia di Legnano.

I militari del nucleo radiomobile sono arrivati a loro dopo aver analizzato cinque rapine consumate con lo stesso modus operandi tra il novembre 2016 e marzo di quest'anno. Colpi avvenuti in un negozio di articoli per animali e in tre supermercati del legnanese. I delitti, che avevano fruttato complessivamente 7.700 euro, erano stati messi a segno sempre da due persone travisate, una della quali armata di un grosso coltello da cucina.

La fuga avveniva a bordo di un’utilitaria rossa con targa contraffatta. Decisivo per le indagini è stato un pagamento con carta di credito effettuato pochi minuti prima di un colpo in un negozio vicino ad uno di quelli rapinati. All’interno dell’attività commerciale, non era sfuggito all’attenzione del personale un uomo che si era aggirato a lungo e con fare sospetto tra gli scaffali prima di recarsi in cassa per il pagamento di un prodotto per l’igiene personale.

Legnano, rapinano tre supermercati: le indagini

L’acquisizione dei dati della transazione telematica ha consentito ai carabinieri di risalire all’identità dell’acquirente, identificato nel 33enne. Le indagini si sono strette attorno a quest’ultimo e al suo circuito relazionale, è emerso che l’uomo aveva nella propria disponibilità un’utilitaria Renault rossa, di proprietà della madre, sulla quale era stato approntato un sistema di aggancio e sgancio rapido della targa. Gli approfondimenti investigativi hanno consentito di identificare anche i restanti due componenti della banda permettendo di acclarare che, mentre il 33enne aveva preso parte a tutte le 5 rapine, il 31enne aveva concorso in 3 episodi e il 55enne nei restanti 2.

Gli arrestati sono stati accompagnati presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio, dove rimangono a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.