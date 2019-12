Blitz armato al McDonald's, si fa consegnare i soldi ma si schianta mentre scappa: preso

Ha fatto irruzione al McDonald's con una pistola, ha terrorizzato il cassiere e si è fatto consegnare i contanti. Poi è salito in auto ed è scappato e quando si è reso conto di essere tallonato da una volante della polizia stradale ha spinto a tavoletta sull'acceleratore. L'epilogo? Si è schiantato contro una recinzione e per lui sono scattate le manette con l'accusa di rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Il fatto è accaduto prima di Natale ma la notizia, confermata dalla Polstrada a MilanoToday, è trapelata solo nella giornata di venerdì 27 dicembre.

Il rapinatore, secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, è entrato nel fast food di via Cadorna con una pistola in pugno (poi rivelatasi giocattolo) intimando a un cassiere di farsi consegnare tutti i contanti. Intascati 485 euro è risalito in auto, su cui erano state apposte due targhe false, ed è scappato, ma inseguito dalla polizia stradale ha perso il controllo dell'auto schiantandosi contro una recinzione.

A bordo dell'auto gli investigatori hanno trovato la pistola giocattolo, oltre a due taglierini e un coltello a serramanico e alcune fascette. Sul caso sono in corso accertamenti: nelle ultime settimane sono state messe a segno rapine simili in alcuni locali vicino a autostrade e tangenziali.