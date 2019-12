Tentata rapina: aggrediscono e picchiano uno studente mentre va a scuola. Un arresto

Un ragazzo di 14 anni ha subìto un'aggressione a Legnano nella mattinata di lunedì 16 dicembre, intorno alle otto. Il 14enne si trovava in largo Tosi e si stava dirigendo a scuola quando è stato affrontato da tre ragazzi poco più grandi di lui, che hanno tentato di rubargli il cellulare.

Lui si è opposto ed è stato prima picchiato dal terzetto e poi minacciato. Il 14enne, non appena gli aggressori si sono allontanati, ha chiesto aiuto al numero di emergenza 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che poco dopo hanno rintracciato uno degli aggressori non distante dal luogo della tentata rapina.

Il ragazzo bloccato dai carabinieri è un marocchino di 18 anni, arrestato per tentata rapina in concorso. Le indagini proseguono sia per individuare i suoi complici sia per capire se il 18enne sia coinvolto in altre simili rapine nella stessa zona.