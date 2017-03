Fanno irruzione nel supermercato armati di coltello: arrestati due rapinatori pregiudicati

Sono entrati in azione con un coltello in pugno e il volto travisato, volevano mettere a segno una rapina in un supermercato: sono stati fermati e arrestati dai carabinieri della compagnia di Legnano. È successo nel pomeriggio di mercoledì a Busto Garolfo, nei guai due pregiudicati di 30 e 32 anni, cittadini Italiani.

I rapinatori — come riportato in una nota diramata dai militari dell'Arma — sono stati bloccati all’esterno del supermercato mentre cercavano di scappare a bordo della loro auto. Il coltello è stato sequestrato, mentre per loro è scattato l'arresto con l'accusa di tentata rapina: sono stati accompagnati nel carcere di Busto Arsizio, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Una tentata rapina molto simile a altre messe a segno nelle scorse settimane nel legnanese. Nelle scorse settimane due delinquenti — sempre con il volto travisato e sempre armati di coltello — avevano messo a segno cinque rapine tra Canegrate e San Giorgio su Legnano. I malviventi, nello specifico, avevano derubato i supermercati Gigante, Tigros e Coop, ancora Gigante e Sigma. Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Legnano.