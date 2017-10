Rapina un uomo fuori dal bancomat: la vittima lo insegue e lo fa arrestare dai carabinieri

Ha aspettato che uscisse dalla banca, poi gli è saltato addosso. Lo ha strattonato e spintonato, infine gli ha strappato di mano i contanti che aveva prelevato. È scappato, ma è stato rincorso e arrestato dai carabinieri con l'accusa di rapina. È successo nella serata di lunedì in Piazza del Popolo a Legnano, hinterland milanese; nei guai un uomo di 38 anni, già noto alle forze dell'ordine.

Il rapinatore — come ricostruito dai militari della compagnia di Legnano — è stato rincorso dalla vittima che poco dopo ha avvertito il 112. Proprio una pattuglia lo ha bloccato e tratto in arresto. Per lui sono scattate le manette: è stato ristretto nella casa circondariale di Busto Arsizio, a disposizione dell'autorità giudiziaria.