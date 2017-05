Guida l'auto di famiglia nel vialetto di casa, travolge e uccide la mamma: indagato 15enne

È indagato per omicidio colposo il ragazzino di 15 anni che nella serata di giovedi ha travolto e ferito mortalmente la madre mentre faceva una manovra nel vialetto di casa a Legnano, nel milanese. La procura dei minori di Milano ha aperto un'inchiesta, un "atto dovuto", ha precisato, necessario per poter ricostruire l'esatto dinamica dei fatti.

La tragedia. L'incidente è avvenuto intorno alle 18.40 in via Sondrio a Legnano. Il ragazzino si era messo alla guida della Fiat Ulysse di famiglia per fare qualche manovra all'interno del vialetto di casa. Durante la retromarcia l'ha travolta facendole sbattere la testa al suolo provocando una grave emorraggia cerebrale. La corsa al pronto soccorso non è servita a nulla: la 54enne è morta venerdì dopo 16 ore di coma. I parenti hanno acconsentito alla donazione degli organi.

Il ragazzino di 15 anni è sotto choc. Per ricostruire quanto avvenuto stanno indagando gli agenti della polizia locale di Legnano, intervenuti per i rilievi sul luogo dell'incidente.