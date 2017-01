Giro di prostituzione in un appartamento di Legnano

Un appartamento in centro a Legnano, usato per prostituirsi da una donna cinese di 45 anni, non da molto in Italia. Lo hanno scoperto i carabinieri di Legnano, che hanno denunciato tre uomini (due italiani e un cinese) e la 45enne.

Tutto è iniziato con la segnalazione di un andirivieni sospetto, in un condominio del centro. I militari, nel pomeriggio di venerdì 27 gennaio, hanno fatto scattare i controlli e - all'interno - hanno trovato la donna e un connazionale 48enne, risultato intestatario del contratto di locazione. E' stato appurato che l'appartamento serviva proprio a far prostituire la cinese, reperendo i clienti con un giro di annunci online.

Nell'appartamento sono stati trovati anche telefoni cellulari per mettersi in contatto coi clienti, ma anche agende di appuntamenti e appunti vari. L'uomo, intestatario del contratto, è stato denunciato per sfruttamento della prostituzione. La donna per favoreggiamento personale, perché non ha voluto esprimersi su come veniva condotta l'attività.

Ma non è tutto. I carabinieri hanno anche accertato che due uomini italiani - di 42 e 54 anni - si facevano carico del pagamento del canone di locazione dell'alloggio. Per questo motivo sono stati a loro volta denunciati: risponderanno di sfruttamento della prostituzione e favoreggiamento personale.