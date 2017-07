Pesta a sangue la madre e rompe il braccio alla zia: arrestato

Un uomo di trentadue anni, italiano e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato domenica sera dai carabinieri a Magnago con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

A chiedere l’intervento dei militari, poco prima della mezzanotte, è stato lo zio del trentaduenne, un uomo di cinquantotto anni che ha visto il nipote scagliarsi contro sua madre e sua zia.

Dopo una discussione nata per futili motivi, infatti, l’arrestato ha iniziato a colpire con violenza le due donne e a nulla è servito l’intervento proprio dello zio, che ha provato in ogni modo a salvare le vittime, entrambe poi finite in ospedale.

La madre del trentaduenne, una donna di cinquantacinque anni, è stata ricoverata all’ospedale di Legnano e poi dimessa con cinque giorni di prognosi per contusioni varie, mentre peggio è andata alla zia - di sessantatré anni - che ha riportato la frattura del radio e ne avrà per trenta giorni.

L’uomo, arrestato e portato in caserma, si trova ora nel carcere di Busto Arsizio.