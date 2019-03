Ancora una discarica abusiva nel Villoresi: decine di scatole e imballaggi abbandonati a Parabiago

"Un grazie a chi ha buttato questa roba nel canale Villoresi". È sarcastico il commento del primo cittadino di Parabiago Raffaele Cucchi sull'ennesimo abbandono di rifiuti nel canale Villoresi. Nella giornata di martedì 19 marzo, infatti, sono state gettate diverse decine di scatole di cartone, materiale per imballaggio e alcuni contenitori nel corso d'acqua artificiale ora in secca. Il comune si è già mosso chiedendo indagini per risalire all'autore del reato ambientale.

Non è la prima volta: nel mese di febbraio un tratto del canale, nel comune di Garbagnate Milanese, era stato letteralmente trasformato in una discarica. Il consorzio Est Ticino-Villoresi, ente che gestisce il corso d'acqua, aveva promesso che sarebbe intervenuto per sgomberare e smaltire i rifiuti.