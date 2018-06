Uomo preso a bottigliate in strada dopo una lite: trovato a terra con ferite a petto e braccio

Avrebbe litigato in strada con un suo connazionale quasi senza motivo. Così, in un attimo, si sarebbe ritrovato a terra ferito e svenuto.

Un uomo di quarantaquattro anni, cittadino marocchino, è stato aggredito e pestato sabato sera a Parabiago. A colpirlo, hanno accertato i carabinieri di Legnano, è stato un 36enne, anche lui marocchino, con precedenti.

I due si sarebbero incrociati in via Sant'Antonio verso le 20 e avrebbero iniziato a discutere per ragioni che gli stessi militari hanno descritto come incredibilmente banali. Dopo la lite, il più giovane dei due avrebbe impugnato una bottiglia di vetro rotta e avrebbe colpito il rivale al petto e al braccio per poi fuggire.

La vittima, trovata a terra e priva di sensi dai soccorritori, è finita all'ospedale di Legnano in codice giallo con una prognosi di otto giorno. L'aggressore, subito rintracciato dai carabinieri, è stato invece denunciato a piede libero per lesioni personali.