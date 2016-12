Madre e figlio lo ospitano: 20enne li aggredisce col batticarne e il coltello

Una famiglia gli aveva offerto ospitalità perché era un giovane senza fissa dimora, ma lui li ha "ripagati" aggredendo violentemente la padrona di casa e il figlio. I carabinieri lo hanno arrestato nella stessa casa: aveva cercato (invano) di nascondersi sotto un letto.

Tutto è successo a Parabiago, in centro, nelle prime ore del mattino di sabato 24 dicembre. Il giovane, che ha 20 anni ed è di origine marocchina, è in condizioni precarie. Da qualche tempo viveva nell'abitazione insieme alla padrona di casa, una donna di 67 anni, e al figlio di 33 anni. Ma il 20enne, nella notte, in stato di grave alterazione, ha afferrato un batticarne e un coltello in cucina e poi si è scagliato contro i due che lo ospitavano.

La donna è stata colpita col batticarne, il figlio anche col coltello. La padrona di casa è riuscita ad uscire in strada e ha chiesto aiuto ai clienti di un bar già aperto: questi hanno chiamato il numero di emergenza 112 e i carabinieri, giunti sul posto, si sono messi alla ricerca dell'aggressore.

Lo hanno trovato poco dopo, come si diceva, all'interno della casa: si era nascosto sotto un letto. Addosso aveva alcune dosi di hashish ed eroina. E' stato arrestato e condotto al carcere di Busto Arsizio. Per le vittime, invece, sono state necessarie le cure mediche. La donna è stata portata a Castellanza per un trauma cranico sulla fronte, mentre il figlio (portato a Legnano) presentava quindici ferite al capo e al torace inferte col coltello, per fortuna superficiali.

Il giovane risponde di tentato omicidio e lesioni personali gravissime.