Migranti, ancora insulti su facebook per una consigliera Pd: "Dovrebbero violentarti"

Ancora una donna bersagliata dagli insulti dei "leoni da tastiera". Dopo Cinisello Balsamo questa volta è successo a Parabiago, nel milanese, dove numerose persone hanno insultato — e augurato lo stupro — a Laura Schirru, consigliera comunale del Partito Democratico. La causa? La sua critica, pubblicata su un giornale locale e poi postata sul gruppo facebook cittadino, al sindaco Raffaele Cucchi (Lega Nord) che si era schierato contro l'accoglienza dei migranti.

"Questi insulti non mi scalfiscono — chiosa Schirru, interpellata da MilanoToday —. Mi spiace che li abbiano letti i miei familiari". Per il momento non è stata intrapresa nessuna azione legale, ma l'ipotesi non è completamente esclusa: "Abbiamo tutti gli strumenti e la documentazione per procedere penalemente, deciderò questa sera durante una riunione con il mio partito". Diverse persone sono ritnrate sui loro passi: "Ho ricevuto diversi messaggi di scuse da parte di persone che mi avevano insultato, si sono resi conto di quello che avevano scritto".

Solidarietà da ogni schieramento, Lega Nord compresa. Molti esponenti della politica locale hanno scritto messaggi di stima alla consigliera democratica, tra queste anche il primo cittadino del comune di Nerviano, Massimo Cozzi (Lega).

Critico il segretario del Pd di Milano Pietro Bussolati: "La spirale di odio non si ferma. A pochi giorni di distanza dagli insulti reiterati alle nostre amministratrici, i vigliacchi, i leoni da tastiera, tornano a prendere di mira una donna per il suo impegno politico. Voglio esprimere tutta la mia sincera solidarietà a Laura Schirru e denunciare l'inaccettabile e scandaloso silenzio del sindaco leghista Raffaele Cucchi. Questa violenza verbale è anche figlia della loro azione politica".