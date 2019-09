Incidente in viale Lombardia a Parabiago, schianto sulla rotonda: motociclista in ospedale

È stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Castellanza il motociclista di 51 anni che è rimasto coinvolto in un incidente in viale Lombardia a Parabiago nel pomeriggio di mercoledì 18 settembre.

L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale ma secondo quanto trapelato pare che il motociclista sia rovinato a terra dopo essere stato travolto da una Dacia Duster nei pressi della rotonda di via Po poco prima delle 14.45.

Inizialmente le sue condizioni sembravano disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Fortunatamente i traumi si sono rivelati meno gravi del previsto ed è stato accompagnato in codice giallo alla Mater Domini di Castellanza.