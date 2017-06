Parabiago, anziana travolta dal marito mentre fa retromarcia nel vialetto di casa: è grave

Lotta tra la vita e la morte Antonia C., anziana di 76 anni travolta dal marito nel vialetto della loro abitazione di via Monsignor Pogliani a Parabiago, nel milanese. L'incidente è avvenuto intorno alle 15.56, secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza.

Le condizioni della donna sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Sul luogo della disgrazia anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno liberato l'anziana, incastrata sotto le ruote del veicolo. Successivamente è stata portata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Legnano, ha riportato diversi traumi. È in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione sembra che la donna sia stata travolta durante una manovra: il marito stava uscendo dal vialetto di casa in retromarcia e non si sarebbe accorto della presenza della 76enne. Per i rilievi sono intervenuti i vigili urbani.