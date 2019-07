Appartamento devastato dalle fiamme a Parabiago: pompieri salvano anziana disabile

La cucina di un appartamento al terzo piano di un palazzo in via Mattotti a Parabiago è stata avvolta e distrutta da un incendio nel primo pomeriggio di lunedì 22 luglio.

Tutto è accaduto intorno alle 13.30, come riferito dal comando di via Messina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con un'autobotte e un carro soccorso. Le fiamme sono state domate in pochi minuti, prima che si estendessero alle altre stanze dell'appartamento. Fortunatamente non ci sono né feriti né intossicati: i vigili del fuoco hanno tratto in salvo una anziana disabile. Ancora da chiarire cosa abbia causato le fiamme, sul caso sono in corso accertamenti.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Parabiago e i carabinieri della compagnia di Legnano.