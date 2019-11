Paura a Parabiago, gru crolla e precipita su due palazzi: evacuate otto famiglie. Foto

La base che cede. Il lungo braccio che crolla e colpisce un palazzo per poi "centrare" un secondo condominio. Paura venerdì pomeriggio a Parabiago, nel Milanese. Nel tardo pomeriggio, per cause ancora in corso di accertamento, una gru edile è infatti "collassata" su un lato precipitando poi su due edifici all'angolo tra viale Legnano e via Dante Alighieri.

Nella caduta il braccio della gru, particolarmente lungo, ha sfondato un muro di cinta di un condominio e ha poi colpito le due strutture, entrambe alte tre piani.

Sul posto sono presenti cinque squadre dei vigili del fuoco, che sono al lavoro per rimettere in equilibrio la gru. Stando a quanto appreso non ci sarebbero feriti, ma otto famiglie sono state evacuate perché le loro case si trovano proprio nella zona in cui i palazzi sono stati colpiti.

In strada è presente anche un equipaggio del 118 a scopo precauzionale. Ancora da chiarire, ad ora, i motivi per cui la base della gru ha ceduto.