Litiga con i vicini, ma passano i carabinieri sotto il condominio: spacciatore arrestato

Ha litigano con i vicini di casa nel posto sbagliato, al momento sbagliato. Un uomo di quarantuno anni, italiano, è stato arrestato a Parabiago dai carabinieri della stazione di Cerro Maggiore con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ad attirare l'attenzione dei militari, mercoledì sera, è stata una discussione decisamente animata sotto un condominio. Dopo un rapidissimo controllo, gli uomini dell'Arma hanno scoperto che i quattro "contendenti" - tutti vicini di casa - stavano litigando per beghe condominiali.

A colpire i carabinieri, però, è stato anche l'atteggiamento del 41enne, stranamente nervoso e agitato per la loro presenza. Così, i militari hanno deciso di perquisire casa sua, dove sono stati trovati cinquanta grammi di hashish, ventisette di cocaina, cinque di marijuana, un bilancino di precisione e tutto il materiale per confezionare le dosi. Nell'abitazione è stata trovata anche una "importante" somma di denaro in contante, molto probabilmente guadagnata spacciando.

L'uomo è stato quindi arrestato e giovedì mattina è stato processato per direttissima.