La Rai fa dietrofront: il Palio di Legnano non sarà trasmesso in diretta su Rai2

La Rai ha rinunciato a trasmettere in diretta il Palio di Legnano. La notizia è arrivata il 29 maggio, proprio nella giornata della ricorrenza della battaglia che nel 1176 vide sconfitto il Barbarossa per mano dei comuni della Lega Lombarda. Il motivo che ha portato al dietrofront non è noto, potrebbe essere legato agli ultimi fatti di cronaca che hanno portato all'arresto del sindaco della Lega Giambattista Fratus, del suo Vice Maurizio Cozzi e dell'assessore alle opere pubbliche Chiara Lazzarini.

La Rai, secondo quanto trapelato ad aprile, avrebbe trasmesso dal vivo le due batterie e la finale della corsa ippica, oltre agi onori al Carroccio e la carica della compagnia della Morte. L'ultima diretta della Rete nazionale risale al 1992, quando però fo trasmessa una sola batteria.

Il Palio di Legnano

Il palio di Legnano è una festa tradizionale che si svolge annualmente a Legnano dal 1935 per commemorare l'omonima battaglia combattuta il 29 maggio 1176 nei dintorni della città tra le truppe della Lega Lombarda e l'esercito imperiale di Federico Barbarossa. Le otto contrade della città — La Flora, Legnarello, San Bernardino, San Domenico, San Magno, San Martino, Sant'Ambrogio e Sant'Erasmo — si sfidano allo Stadio Mari dove ogni anno viene allestita una pista per cavalli. Prima della corsa vera e propria viene organizzata una sfilata in costumi d'epoca.

La corsa si compone di due batterie da quattro contrade e la finale a cui accedono le prime due vincitrici di ogni batteria. In ogni corsa la partenza viene data da un mossiere al canapo, nelle batterie cavalli e fantini corrono quattro giri, cinque durante la finale. Vince, ovviamente, chi taglia per primo il traguardo.