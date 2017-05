Freddati a colpi di pistola in auto a Canegrate: carabinieri arrestano i cinque presunti killer

Sono stati arrestati i cinque presunti killer che nella serata di giovedì 10 novembre uccisero a Canegrate Alban e Agron Lleshaj, fratelli di ventisette e ventiquattro anni. Si tratta di cinque cittadini albanesi tra 5 e i 39 anni, tre dei quali fratelli.

L'agguato in una sera di metà autunno. I killer sono arrivati mentre le vittime percorrevano via Ancona a bordo della loro Volkswagen Polo. Un colpo, due, tre, una decina esplosi probabilmente dalle macchine in corsa, con la vettura dei due ragazzi che ha tentato una disperata fuga. Poi lo schianto, il ribaltamento. E la morte.

VIDEO | Le indagini e l'arresto

Un duplice omicidio maturato nel contesto di una faida per la gestione del territorio tra gruppi criminali operanti nel traffico e spaccio di stupefacenti, secondo quanto riportato dai carabinieri del comando provinciale di Milano.

VIDEO | L'auto delle vittime crivellata di proiettili dopo la sparatoria

Dopo una serie di spostamenti tra varie città del Centro-Nord Italia, l’Albania e il Belgio, nel tentativo di sottrarsi non solo alle indagini ma anche alle regole del “Kanun” (codice medievale tuttora in uso soprattutto nel nord dell’Albania e alternativo alla legge), gli indagati sono stati catturati dai carabinieri a Altopascio (LU), Zagarolo (RM), e Lier (Belgio), dove si era erano rintanati.