Trovato un cadavere vicino ai binari della Milano-Varese

Nella tarda mattinata di martedì 25 luglio è stato trovato un cadavere vicino ai binari della linea ferroviaria Milano-Varese, tra le stazioni di Legnano e Busto Arsizio. I resti sono stati notati poco prima di mezzogiorno nei pressi di via Robino a Legnano, secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del 113 per i rilievi del caso. Per il momento non è ancora chiara la causa della morte. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e i sanitari del 118 con un'ambulanza, purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Trovato un morto sulla linea Milano-Varese: circolazione dei treni in tilt

Per permettere lo svolgimento dei rilievi è stata attivata la circolazione a senso unico alternato, su un solo binario, fra Busto Arsizio e Parabiago con possibili ritardi fino a 120 minuti, variazioni e cancellazioni.