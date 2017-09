Legnano, cade dalle scale a lavoro e muore

Dramma venerdì mattina nella tintoria Caroli di Legnano, in via Umbria.

Poco dopo le otto, per cause ancora in corso di accertamento, un uomo di sessanta anni - il titolare del locale - ha perso l’equilibrio ed è caduto dalle scale del suo laboratorio.

Sul posto, una volta avvertito il 118, sono intervenute immediatamente l’auto medica e l’ambulanza. Le condizioni del sessantenne sono apparse sin da subito disperate e i soccorritori lo hanno accompagnato in codice rosso all’ospedale di Legnano.

Lì, purtroppo, si è spento poco dopo per la gravità delle ferite. Nella tintoria di via Umbria sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso per accertare le cause della morte.