Tragedia a Legnano: ragazzina di 19 anni travolta e uccisa da un treno

Tragedia in stazione a Legnano. Nella serata di giovedì 20 luglio una ragazza di 19 anni è stata travolta e uccisa da un treno partito da Milano Porta Garibaldi e diretto ad Arona. Il fatto è avvenuto intorno alle 21.20, secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza.

Le condizioni della giovane sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Purtroppo è stato tutto inutile: i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto involontario (una scivolata, una lieve distrazione nel camminare) o di un suicidio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Legnano, la polfer di Gallarate e i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.

A causa del tragico evento, Trenord fa sapere che la circolazione dei treni potrà subire ritardi di circa 120 minuti, variazioni di percorso o cancellazioni. Pochi minuti prima un uomo di 38 anni è stato travolto e ucciso da un convoglio ferroviario a Sesto San Giovanni.

A Sesto, negli stessi istanti, muore un'altra persona

Nella serata di giovedì 20 luglio anche un uomo è stato travolto da un convoglio ferroviario nei pressi della stazione di Sesto San Giovanni. Il fatto è avvenuto intorno alle 21.40, secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica in codice rosso ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Secondo quanto riferito da un testimone a MilanoToday la vittima era un ragazzo italiano: "L'ho visto mentre scavalcava il muro e l'ho fermato, mi ha detto che andava a fare dei disegni". Fonti investigative, invece, hanno riferito che nello zainetto dell'uomo c'era una bottiglia di vodka. L'incidente è avvenuto in via Venezia, nello stesso luogo in cui nel 2016 era morto un writer. Sul caso sta indagando la polfer, sul posto insiema ai carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni e vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.