Investita dal figlio in garage: morta in ospedale donna di 54 anni

Tragedia a Legnano: è morta dopo venti ore di agonia in ospedale una donna di 54 anni (M.R.O.) che nel tardo pomeriggio di giovedì 4 maggio, intorno alle sei e mezza, era stata urtata dal figlio 15enne alla guida del monovolume di famiglia, nello spazio privato dei box di casa.

Il ragazzo si era seduto al posto di guida, mentre la madre era all'esterno dell'auto, e aveva iniziato le manovre per entrare in garage. Secondo la ricostruzione, aveva chiesto alla madre il permesso di fare qualche prova di guida in quello spazio privato in cui non c'era, in quel momento, nessuno a parte loro due. La madre aveva acconsentito, tenendo la portiera aperta in modo da intervenire, eventualmente, in fretta. Ma il giovane avrebbe perso il controllo della vettura, ingranando per sbaglio la retromarcia, e avrebbe urtato - con la portierea aperta - la 54enne che, cadendo, ha battuto violentemente la testa, E' accaduto nella rampa dei garage di una palazzina del quartiere San Paolo.

La donna ha perso i sensi: gravissima l'emorragia cerebrale subìta. La Croce Rossa, intervenuta sul posto, l'ha portata all'ospedale di Legnano ma i medici non hannno nemmeno potuto operarla. La morte cerebrale è stata dichiarata nella mattinata di venerdì 5 maggio e i familiari - rende noto l'Asst Ovest Milanese - hanno autorizzato la donazione degli organi.

I rilievi sul posto della tragica fatalità sono stati eseguiti dalla polizia locale, mentre il pm dei minori sta valutando la posizione del figlio, che è assolutamente sotto choc.