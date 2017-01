Pretende birre gratis e minaccia di morte la proprietaria del bar: arrestato pregiudicato

Estorsione e resistenza a pubblico ufficiale. Sono le accuse con cui i militari della compagnia di Legnano hanno arrestato un pregiudicato di 35 anni, cittadino marocchino. L'uomo avrebbe tentato di estorcere consumazioni a un bar di Legnano, come riportato in una nota diramata dal comando provinciale.

Il fatto. Il 35enne si sarebbe presentato più volte nel locale pretendendo colazioni, panini e birre intimorendo i proprietari anche con minacce di morte. Nella giornata di domenica l'epilogo: la titolare ha chiesto l'aiuto del 112. Quando sono intervenuti i militari l'uomo ha tentato di scappare facendosi largo con calci e pugni. Non è servito a nulla· è stato bloccato e ammanettato.

Per lui è scattato l'arresto con l'accusa di estorsione e resistenza a pubblico ufficiale. Non è il suo primo reato: nei mesi scorsi era stato arrestato per spaccio di droga ed era sottoposto all'obbligo di firma in caserma.