Tragedia a Legnano, medico trovata morta in casa dai vigili del fuoco

Una donna di 62 anni è stata trovata morta nel suo appartamento in via San Bernardino a Legnano nel pomeriggio di mercoledì 31 luglio. La vittima, secondo quanto trapelato, è un medico che svolgeva la sua attività nella città alle porte di Milano.

A lanciare l'allarme, intorno alle 14, erano stati alcuni vicini che non la vedevano da alcuni giorni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco di Legnano che sono entrati nell'abitazione dopo aver sfondato una porta. Una volta in casa la triste scoperta: il corpo della 62enne è stato trovato riverso a terra. Inutile ogni tentativo di soccorso. Con ogni probabilità la donna sarebbe morta in seguito a un malore.