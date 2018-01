Si masturba davanti a giovani studenti e pendolari: denunciato ed espulso

Un ghanese 27enne irregolare è stato fermato dalla polizia locale e denunciato per atti osceni in luogo pubblico nei giorni scorsi.

Secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine l'uomo, intorno alle 8, aveva iniziato a masturbarsi davanti a pendolari e studenti a Legnano, in stazione, zona piazza Monumento.

In molti vedendo la scena hanno chiamato i vigili che hanno inviato una pattuglia. L'uomo era completamente fuori di sè per l'alcol. Gli è stata elevata anche una sanzione per ubriachezza molesta e il divieto di ritornare in zona con il Daspo Urbano.

Per l'uomo, inoltre, è stata aperta una procedura di espulsione dal territorio nazionale.