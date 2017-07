Tenta il suicidio in un'azienda meccanica di Magnago: muore al pronto soccorso

Nel pomeriggio di martedì 11 luglio un uomo di circa trent'anni è stato trovato in fin di vita all'interno di una azienda meccanica di via Arturo Toscanini a Magnago, hinterland di Milano. Il fatto è avvenuto intorno alle 13.20, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza.

Le sue condizioni sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. I sanitari lo hanno accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Legnano d'urgenza, ma è stato tutto inutile: è spirato poco dopo.

Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Legnano. Secondo quanto riferito dagli investigatori l'uomo — dipendente di una società di pulizie che lavorava nella ditta — si sarebbe tolto la vita soffocandosi. Secondo quanto trapelato l'uomo era in cura per problemi di depressione.