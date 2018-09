Rimprovera un ragazzo che sta facendo pipì in strada: uomo picchiato e aggredito in centro

È bastato un rimprovero per scatenare la violenza dell'altro. Un uomo di sessanta anni è stato aggredito poco dopo la mezzanotte di sabato in centro a Legnano per aver chiesto a un ragazzo di non fare pipì in strada.

Stando a quanto riferito dalla stessa vittima alla polizia, il 60enne era a passeggio con sua moglie quando in piazza don Sturzo - pieno centro città - si è imbattuto nel giovane impegnato a orinare in un angolo. A quel punto, l'uomo gli avrebbe chiesto di smettere ma per tutta risposta sarebbe stato minacciato e poi colpito.

La vittima, dopo l'aggressione, ha deciso di raggiungere il vicino commissariato per sporgere denuncia. I poliziotti, anche grazie alla descrizione fornita dal sessantenne, sono riusciti subito a identificare e individuare il giovane, che per ora è stato denunciato.