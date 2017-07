Incendio devasta chiosco di via Caboto a Legnano: potrebbe essere doloso. L'indagine

Era chiuso da diverso tempo il 'baretto' con chiosco realizzato nel 2016 in via Caboto, un'area industriale nei pressi dell’uscita dell'autostrada di Legnano/Castellanza ma che ora è stato chiuso per sempre. A distruggerlo, infatti, ci ha pensato un incendio, che potrebbe essere doloso, anche se si aspetta l'esito degli accertamenti dei vigili del fuoco.

Il rogo

Le fiamme si sono sviluppate la notte tra domenica e lunedì, intorno all'1.30. Il rogo ha devastato totalmente la struttura in legno del chiosco, un camioncino attrezzato ed una struttura adibita a magazzino, sempre vicina al chiosco.

Le indagini

Nella notte è stato poi rintracciato il proprietario che ha riferito di aver dato in gestione l’attività. I vigili del fuoco, intorno alle 3, sono riusciti a domare completamente le fiamme ed hanno fatto, con i carabinieri del Norm di Legnano, un primo sopralluogo alla ricerca di ogni utile traccia per comprendere meglio l'accaduto.

Ora i militari stanno ascoltando tutti i testimoni e cercando ogni elemento utile per riuscire a ricostruire l'evento. Indaga la Procura di Busto Arsizio.