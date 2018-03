Muore in un incidente a Capodanno: rubati i fiori sulla tomba di Federica Banfi

Amici e parenti avevano lasciato fiori sulla sua tomba nel giorno del suo compleanno. Un pensiero per ricordare Federica Banfi, la ragazzina di 19 anni morta in un incidente avvenuto nella notte di San Silvestro in Valle d'Aosta. Un pensiero che è stato distrutto dal gesto di un ladro che ha deciso di portare via tutti i fiori. A denunciare il fatto un utente della pagina Facebook "Sei di Canegrate se...".

E non pare non essere il primo episodio, fatti simili sarebbero già accaduti in passato: "Quante volte è successo alla tomba di mia sorella in tutti questi anni, non solo vasi di fiori targhette e quant'altro. — commenta Ornella —. Sono mani abituate a fare questo, mi sono arrabbiata tante volte ma non è servito a niente". "È appena successo anche sulla tomba di mia madre", gli fa eco Gabriele. "Che gesto meschino non hanno un briciolo di umanità", aggiunge Rita.

L'incidente

Tutto è accaduto nella notte dell'ultimo dell'anno: la 19enne era in vacanza a Brusson (Valle d'Aosta) con circa cento giovani della parrocchia di Canegrate, arrivati in montagna il 27 dicembre. Secondo una prima ricostruzione la giovane era a bordo di un minivan di nove posti che precedeva il pullman dell'oratorio e entrambi i mezzi erano diretti ad Aosta per i festeggiamenti. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 23, nei pressi della galleria Garin, a Chatillon: il conducente del furgoncino, probabilmente a causa del ghiaccio, avrebbe perso il controllo del mezzo che è stato travolto dal pullman che seguiva. Un impatto devastante che ha spezzato la vita di Federica e che ha causato sei feriti.