Incidente a Legnano, uomo di 57 anni travolto da un'automobile: è gravissimo

Un uomo di 57 anni lotta tra la vita e la morte al pronto soccorso dell'ospedale di Legnano dopo essere stato travolto da un'automobile. L'incidente è avvenuto intorno alle 15 di giovedì 10 agosto in via per Canegrate, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza.

Le condizioni del 57enne sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. L'uomo è stato stabilizzato e intubato, poi è stato acccompagnato d'urgenza al pronto soccorso di Legnano dove i medici stanno facendo tutto il possibile per salvargli la vita. Secondo quanto trapelato ha subito un importante trauma cranico.

Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Legnano che hanno effettuato i rilievi.