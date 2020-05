Incidente a Inveruno, travolto da un'auto: gravissimo motociclista

È stato trasportato in codice rosso al Niguarda il motociclista di 45 anni che nel pomeriggio di sabato 16 maggio è rimasto coinvolto in un incidente in via Magenta a Inveruno (hinterland di Milano).

Tutto è accaduto intorno alle 14.10, come riportato dall'Azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale di Inveruno, sul posto per i rilievi, ma secondo quanto trapelato l'uomo è rovinato al suolo in seguito a una collisione con un'automobile.

Le sue condizioni sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e l'elisoccorso. L'uomo, stabilizzato dai sanitari, è stato accompagnato d'urgenza al Niguarda. Secondo quanto emerso avrebbe riportato importanti traumi facciali e sarebbe stato intubato.