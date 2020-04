Trasformano la casa in una piantagione di marijuana, arrestati tre fratelli a Inveruno

Tre fratelli arrestati e una serra di marijuana sequestrata. È il risultato di un blitz dei carabinieri a Inveruno, hinterland Nord-Ovest di Milan. È successo nella giornata di domenica 26 aprile, nei guai tre ragazzi di 30, 27 e 23 anni.

L'operazione, come riferito dai militari del comando provinciale di Milano, è scattata al termine di un mirato intervento. Una volta entrati nell'abitazione i carabinieri hanno trovato i tre fratelli: il 30enne, impiegato e già noto alle forze dell'ordine, e gli altri due incensurati.

All'interno della serra sono state trovare 76 piante con relativo materiale per la coltivazione. La successiva perquisizione a casa dei due fratelli ha permesso alle forze dell'ordine di trovare 700 grammi di hashish e circa 8mila euro in contanti, oltre al materiale per il confezionamento dello stupefacente. Tutti e tre i ragazzi sono stati arrestati e accompagnati nel carcere di San Vittore.